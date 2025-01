Onze corpos são encontrados em cemitério clandestino no MT

Foto: Reprodução | Local já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por causa registros de homicídios, sequestros e desaparecimentos de pessoas nos últimos meses

A Delegacia de Lucas do Rio Verde localizou, na manhã desta sexta-feira (10), em uma área isolada e utilizada como cemitério clandestino no município, com os corpos de 11 pessoas enterradas.

O delegado Allan Vitor Sousa da Mata explicou que a Polícia Civil já vinha investigando a localização da área motivada pelos registros de homicídios, sequestros e desaparecimentos de pessoas nos últimos meses.

Após diligências minuciosas e baseadas em informações levantadas durante as investigações, os policiais civis identificaram a área suspeita, próxima ao bairro Tessele Junior.

Foram realizadas escavações iniciais, que resultaram na localização até o momento, de 11 corpos enterrados. A descoberta reforça as suspeitas de atividades criminosas graves na região, destacando a importância das ações investigativas em andamento.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar os trabalhos periciais necessários à identificação das vítimas e coleta de vestígios que possam contribuir para esclarecimento dos crimes. O Corpo de Bombeiros Militar também foi mobilizado para apoio técnico às escavações.

A operação contou ainda com o apoio da Guarda Municipal, que auxiliou no isolamento da área e na segurança do perímetro, garantindo a integridade dos trabalhos e das equipes envolvidas.

O delegado reforçou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pelos crimes e esclarecer os fatos. “Essa localização do cemitério ocorreu graças ao brilhante trabalho da equipe de investigação aqui de Lucas do Rio Verde e reforçamos assim, nosso compromisso com a apuração dos delitos e a busca por justiça, garantindo à sociedade respostas concretas sobre os crimes ocorridos”, destacou Allan Vitor.

Informações que possam contribuir para as investigações podem ser enviadas ao disque denúncia 197, com garantia de sigilo absoluto.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/13:37:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...