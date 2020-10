Operação Amazônia Viva: balanço de fiscalização entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Balanço de fiscalização após 15 dias de ações – – (Foto:Divulgação Semas)

Em sua quarta fase, a denominada Operação Amazônia Viva é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará que tem como objetivo combater crimes ambientais. É coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Pará.

A operação foi encerrada após 15 dias de ações e contou com a participação do coordenador da Semma,⁸ Agente David Oliveira Luz, pelos fiscais Leila Cristina e Helder Silva, motoristas Robert e Marcos, Polícia Militar, coordenada pelo Sargento Quaresma, equipe dos Bombeiros, coordenado pelo Sargento Lino, Aux. Sargento Alcântara, cabos Beniks, Abreu e Ramos, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, coordenado por Padilha e DECA – PC: Coordenador, Fernando Marcolino.

As ações aconteceram nos municípios de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, a área validada de 4.052,8436 ha com 164 polígonos validados. No total, a operação resultou na apreensão de:

Maquinários apreendidos:

2 Motosserras Stihl

1 Soprador

2 Rádios comunicadores

1 Skider adaptado

1 Escavadeira

Madeira apreendida:

31,2576 m3 de madeira serrada;

500 estacas;

Armamento:

3 armas apreendidas

Os procedimentos realizados foram:

Autos de infração: 15

Termos de apreensão: 6

Termo de inutilização: 2

Perícia: 4

