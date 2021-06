Operação Byakugan: Polícia Federal faz operação para combate à pornografia infantil

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Altamira nesta quinta-feira (17) e resultou em uma prisão – (Ascom Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta quinta-feira (17), para combate à pornografia infantil em Altamira. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade e resultou em uma prisão em flagrante pelo crime de armazenar ou compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A ação foi denominada de Byakugan, em alusão ao anime “Naruto”.

“A partir das informações coletadas no cumprimento do mandado, as investigações continuam visando identificar os demais envolvidos na prática ilícita. A ação tem por objetivo evitar que tais usuários partam da visualização de imagens para efetiva prática sexual com crianças e adolescentes. Outro destaque da ação é localizar arquivos digitais compartilhados na deep web e em outros espaços virtuais, palco de atividades ilegais, em que os criminosos se valem do falso anonimato para exibir, acessar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil”, informou a PF, em nota.

No anime, o “Byakugan” é um dom que permite enxergar muito além do alcance dos olhos comuns, capaz de localizar pessoas nas condições mais adversas. E a PF queria expressar, com isso, que ninguém está oculto totalmente na internet e livre para cometer crimes, por mais que acredite ser possível se esconder nas profundezas da deep web, uma camada das redes que foge das formas de acesso de usuários comuns.

Os crimes em investigação têm previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos. 241-A e 241-B. Somadas, as penas podem alcançar 10 anos de prisão e multa, além do eventual delito de organização criminosa e outras responsabilizações mais duras.

Por:Victor Furtado

