Operação Cavaleiros de Aço: Polícia Militar cumpre mandado de prisão contra acusado de roubo e receptação em Santarém

16ª Seccional Urbana de Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

A prisão aconteceu na manhã desta sexta (7) no bairro Área Verde.

Foi preso na manhã desta sexta (7) em Santarém, no oeste do Pará, um homem de 35 anos acusado de envolvimento em crimes de roubo e receptação. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Militar (PM) no bairro Área Verde.

De acordo com informações da PM, as equipes realizavam abordagens da Operação Cavaleiros de Aço, quando foram até um ponto de motociclistas localizado na rua Marcílio Dias.

Ainda segundo a PM, ao verificar no sistema, foi identificado que um dos abordados, identificado como Ivanildo Abreu da Silva tinha um mandado de prisão em aberto por sentença condenatória.

Ivanildo recebeu voz de prisão e foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém e posteriormente deve ser encaminhado para a penitenciária, onde deverá permanecer à disposição da justiça.

Operação Cavaleiros de Aço

A Operação Cavaleiro de Aço faz referências às equipes de motopatrulhamento tanto do 3º quanto do 35º BPM. Todas as sextas as ações de abordagens e fiscalizações são intensificadas pelas ruas da cidade para combater crimes e dar cumprimento a mandados de prisão.

