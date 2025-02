Prefeitura reorganiza rota de ônibus em Marabá

(Foto: Reprodução) – A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de percurso dos coletivos, melhorar a integração no Terminal de Passageiros e garantir um atendimento mais rápido e eficaz à população.

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI) e da Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), está promovendo um redimensionamento das rotas dos ônibus urbanos para tornar o sistema mais eficiente.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de percurso dos coletivos, melhorar a integração no Terminal de Passageiros e garantir um atendimento mais rápido e eficaz à população. O agente Wender Moraes, da Comissão de Fiscalização do Transporte Coletivo, explica que a prefeitura está realizando um estudo de campo detalhado para mapear as melhores rotas.

“Nosso planejamento parte do Terminal de Integração para reduzir a distância e o tempo de trajeto dos ônibus. Com isso, os passageiros poderão utilizar o terminal para sua finalidade, desembarcando de um ônibus e embarcando em outro sem custo adicional, permitindo uma conexão mais rápida e eficiente”, explica.

O novo sistema prevê que os ônibus farão trajetos diretos entre o Terminal de Integração e os diferentes bairros da cidade, ficando o ônibus responsável apenas por aquele bairro, como exemplo um ônibus que fará o trajeto para o Jardim União e Bela Vista, através da Avenida Sororó e depois já retorna ao terminal. Ou o ônibus que fará apenas o trajeto do terminal para a Marabá Pioneira, garantindo rotas mais rápidas.

Essa reorganização permitirá que os passageiros cheguem ao terminal em menos tempo e possam embarcar rapidamente em outra linha para seu destino final. Para Aline Lima, estudante de Artes Visuais, moradora do Bairro Cidade Jardim, a mudança representa um avanço significativo.

“Hoje, o ônibus para o meu bairro passa apenas poucas vezes ao dia, o que dificulta minha mobilidade. Com essas novas rotas, acredito que a cidade vai funcionar melhor e que nós, estudantes e trabalhadores, seremos beneficiados”, afirma.

Após a conclusão do mapeamento, a próxima etapa será a oficialização operacional junto à empresa Integração, que é a responsável por implementar as novas rotas. “Estamos acompanhando de perto para garantir que a empresa cumpra o que está previsto no contrato e opere dentro do novo planejamento. A população pode confiar na gestão do prefeito Toni Cunha, que está trabalhando para otimizar o transporte coletivo na cidade”, reforça Wender Moraes.

A previsão é que as novas rotas estejam em funcionamento até o próximo mês, trazendo mais agilidade e comodidade para os usuários do transporte público de Marabá.

Fonte: Ingrid Sales – Secom PMM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2025/09:42:31

