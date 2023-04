Operação Curupira apreende mais de 500 toras de madeira em Novo Progresso

(Foto: Ascom Segup) – As ações de combate aos crimes ambientais realizados por meio da Operação “Curupira” resultaram na apreensão de mais de 500 toras de madeiras, encontradas em uma área de depósito no meio da floresta, localizada na região às proximidades de Novo Progresso, nesse sábado, 15. A operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, juntamente com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente (Semas) atua com atividades ostensivas há mais de 30 dias na região.

“Mais uma ação positiva voltada ao enfrentamento dos crimes ambientais no estado foi executada pelos nossos agentes de segurança na região de Novo Progresso, onde possuímos uma base fixa de segurança, implantada para monitorar e fiscalizar qualquer ação de degradação ao meio ambiente. Com mais essa apreensão somamos uma produtividade assertiva nessa operação que visa ações de curto, médio e longo prazo no combate ao desmatamento em nosso território”, pontuou o secretário de Segurança Publica e Defesa Social, Ualame Machado.

Com o apoio de duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), os agentes de segurança rastreavam dez pontos detectados como possíveis áreas de degradação ambiental, quando identificaram uma área de depósito camuflado no meio da mata contendo 514 toras de madeira. Um trator também foi apreendido durante a ação, como explica o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

“Seguindo a programação do planejamento da Operação Curupira, na região de Novo Progresso, o efetivo da base fixa local com o apoio do Graesp, que rastreou 10 pontos indicados como possíveis áreas de degradação ambiental e na checagem desses pontos foi possível localizar áreas de desmatamento. Entre uma das áreas foi feito o pouso e os agentes de segurança, após buscas na região, encontraram as toras de madeira que serão medidas e periciadas. Nossas ações continuarão sendo feitas para que todo o crime ambiental na região do Pará seja combatido com sucesso”, reforçou, Luciano de Oliveira

Uma equipe do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar já está no local da apreensão para fazer a guarda das madeiras que serão periciadas e medidas pela Polícia Cientifica do Estado (PCE). Entre as diversas espécies de madeiras encontradas estão o amarelão, jatobá, angelim, maçaranduba e outras.

Operação Curupira- Lançada há dois meses, a Operação Curupira conta com três bases fixas implantadas nas cidades de São Félix, Uruará e Novo Progresso. As ações de curto, médio e longo prazo são voltadas para as regiões Sudeste e Oeste do Estado com o objetivo de combater os garimpos ilegais, à extração de madeira irregular, além dos desmatamentos. A ação baseia-se no Decreto N° 2.887 que estabelece Estado de emergência ambiental em 15 municípios paraenses.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/2023/08:42:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...