Rebelião em Altamira termina com 16 decapitados; número de mortes pode chegar a 52

FACÇÕES CRIMINOSAS

Rebelião no Pará termina com 16 decapitados; número de mortes pode chegar a 52

Detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, fizeram uma rebelião na manhã desta segunda-feira (29).(Foto:Reprodução)

Os presos chegaram a atear fogo em objetos dentro das alas e fizeram agentes reféns.

Leia Também:

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), rebelião foi provocada por briga entre organizações criminosas, iniciada por volta das 7h, quando internos do bloco A invadiram o anexo.

DECAPITAÇÃO E MORTOS

Em nota, a Susipe informou que “três internos de uma das organizações foram mortos e dois agentes da Susipe feitos como reféns. Posteriormente, a sala foi trancada e os presos atearam fogo. A fumaça invadiu o anexo, ocasionando a morte de pessoas por asfixia”.

A Susipe ainda não divulgou oficialmente o número mortos, mas uma fonte do DOL confirmou que houve decapitação e mais de 50 presos morreram.

Fonte:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...