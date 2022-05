Operação da PF captura no Pará detento do Acre que estava foragido de há quase 4 anos

Operação Xeque-Mate prendeu líder de uma organização criminosa que estava foragido do Acre — Foto: Arquivo/Polícia Federal

Operação Xeque-Mate prendeu líder de uma organização criminosa que estava foragido do Acre desde julho de 2018. Ação ocorreu nessa segunda-feira (23) em Santarém, no Pará.

Equipes da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e de Santarém, no Pará, capturaram um preso que estava foragido de um presídio do estado acreano há quase quatro anos. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e outro prisão nessa segunda-feira (23) na cidade paraense. (As informações são do g1 AC — Rio Branco).

A ação ocorreu durante a Operação Xeque-Mate. Segundo a PF-AC, o preso é um dos principais líderes de uma organização criminosa que atua no estado acreano.

Ele fugiu de um presídio de Rio Branco, capital acreana, em julho de 2018 se passando por um visitante. Durante a abordagem, a Polícia Federal afirmou que o criminoso apresentou uma documentação falsa.

As investigações apontaram que o preso se intitulava Rei da Fronteira ou Rei do Juruá, região do Acre. O trabalho investigativo foi conduzido pela Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

A Justiça acreana deferiu os mandados judiciais após manifestação favorável do Ministério Público Estadual (MP-AC).

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...