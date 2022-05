Polícia prende dois com munições e moedas estrangeiras, em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A dupla foi levada para a delegacia. Celulares e documentos pessoais também foram apreendidos. O caso é investigado. (As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques – foto: Só Notícias/Fabiano Marques).

Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram abordar os acusados. No interior do veículo foram localizadas duas espingardas, calibres .20 e .28, 28 munições, R$ 2,3 mil, 507 dólares e 25,7 mil guaranis paraguaios.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Força Tática estava em patrulhamento no município, quando tentou abordar uma caminhonete Amarok prata. Segundo os militares, os suspeitos, ao avistarem a viatura, fizeram uma manobra brusca com o veículo e tentaram fugir.

A Polícia Militar prendeu, hoje, dois homens na MT-225, na entrada do distrito de Entre Rios, na zona rural de Feliz Natal (130 quilômetros de Sinop). Com os suspeitos, os policiais localizaram munições e dinheiro, em reais, dólares e guaranis paraguaios.

