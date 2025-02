Polícia Federal deflagra operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Munduruku, em Novo Progresso e região

Foto: Reprodução | A ação resultou no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão contra empresários envolvidos no esquema nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia . Os mandados foram executados nas cidades de Jacareacanga (PA), Santarém (PA), Itaituba (PA), Novo Progresso (PA), Sinop (MT), Alta Floresta (MT) e Porto Velho (RO).

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (5), a operação “Munduruku Log” para desmantelar um grupo suspeito de operar uma logística de garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Munduruku, localizada no município de Jacareacanga, no oeste do Pará. Segundo as investigações, os suspeitos lucraram ilegalmente com a extração e comercialização de ouro, utilizando um esquema sofisticado para financiar e dar suporte à atividade ilícita.

Esquema de apoio ao garimpo ilegal

De acordo com a Polícia Federal, as investigações identificaram comércios em Jacareacanga que forneciam suporte à captura ilegal de ouro dentro do território indígena. Esses estabelecimentos facilitaram a operação do garimpo ao:

fornecimento de combustível para balsas e escavadeiras hidráulicas;

para balsas e escavadeiras hidráulicas; Transportar maquinários pesados pelos rios da região;

pelos rios da região; Viabilizar o transporte aéreo do ouro por meio de pistas de pouso clandestinas;

do ouro por meio de pistas de pouso clandestinas; Garantir a comercialização do ouro no mercado ilegal.

Com o avanço da operação de Desintrusão da Terra Indígena Munduruku , iniciada em novembro de 2024, e a prisão de indivíduos presos ao garimpo ilegal, a PF constatou que os investigados buscaram evitar uma captura ao migrar para outras cidades do Pará e até para outros estados .

Em Novo Progresso alvo foi um comércio localizado na Avenida Dr. Isaías Antunes, no bairro Santa Luzia , além da residência dos proprietários.

Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão , resultando na coleta de celulares, computadores e documentos para investigação. A operação visa apurar eventuais crimes relacionados ao comércio ilegal de ouro na região.

Responsabilidade criminal

Apesar das investigações de fuga, todos os suspeitos foram localizados e identificados. Segundo a PF, eles responderão criminalmente por:

Danos ambientais causados pela erosão ilegal de ouro;

causados pela erosão ilegal de ouro; Usurpação de bens públicos da União ;

; Crimes contra o povo indígena Munduruku , incluindo a violação de seu território, cultura e costumes.

As penas somadas para esses crimes podem chegar a 12 anos de prisão .

