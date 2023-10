Bebês internados no Regional do Sudeste fazem ensaio fotográfico em homenagem aos médicos

O momento de alegria e amor aos pequenos pacientes reconhece a dedicação dos profissionais e promove bem-estar aos familiares

No Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, o Dia do Médico – 18 de Outubro – foi celebrado de maneira especial. Bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal protagonizaram um ensaio fotográfico, como forma de retribuição ao carinho e à dedicação dos profissionais.

A iniciativa, realizada nesta terça-feira (17) pela Comissão de Humanização do Hospital, com apoio da equipe assistencial, visou proporcionar um momento de alegria e amor aos bebês internados, e homenagear os profissionais da Medicina, que desempenham um papel crucial na missão de salvar vidas.

“Este ensaio fotográfico é uma forma de destacar a importância dos médicos na vida desses bebês. Além disso, nossa intenção é humanizar o ambiente da UTI Neonatal, adicionando um toque de amor e sensibilidade a um espaço que, por vezes, pode parecer impessoal”, disse a médica Daiane Oliveira, diretora Técnica do HRSP.

O ensaio contou com a participação de profissionais de Enfermagem e médicos da UTI Neonatal, que ajudaram os bebês durante as fotos, garantindo que se sentissem confortáveis e seguros. Os pequenos pacientes também foram adornados com estetoscópios em miniatura e outros objetos essenciais ao exercício da Medicina.

“Ver meu filho participando desse ensaio é um momento indescritível. É reconfortante saber que a equipe médica se preocupa não apenas com a saúde física, mas também com o bem-estar emocional dos familiares e dos nossos pequenos lutadores”, ressaltou Raiane Gomes, mãe de Dhemilly Luna.

Privilégio – Para a pediatra neonatologista Mara Silvia Rezende de Freitas, “cuidar desses bebês é uma missão que exige muito de nós. Mas ver esses sorrisos e olhares inocentes nos lembra porque escolhemos essa profissão. É um privilégio fazer parte da vida deles e de suas famílias”.

Benjamim Ferreira, diretor Executivo do Hospital, destacou que a iniciativa visou reforçar a importância do Dia do Médico, lembrando que a Medicina vai além do tratamento clínico; abrange, também, o apoio emocional e a humanização no atendimento. “Este ensaio fotográfico é um gesto de carinho e gratidão não apenas dos bebês, mas de toda a comunidade que confia no trabalho incansável e dedicado dos médicos. É um dia especial para celebrar o comprometimento desses profissionais com a saúde e o bem-estar de todos os pacientes, especialmente os mais vulneráveis”, enfatizou.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence à rede de saúde do Governo do Pará, sendo gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

