Operação de fiscalização da Rocam encontra armas e munições em Altamira

Os militares chegaram até a residência após apurarem diversas informações acerca de porte ilegal de arma de fogo. No local, os agentes foram recebidos por uma mulher que autorizou a revista domiciliar. Durante a revista foram encontradas as armas, munições de diversos calibres e os materiais para recargas de cartuchos.

(Foto:Reprodução) – Uma carabina calibre 38, uma espingarda semiautomática calibre 12, um revólver e recipientes contendo pólvora, chumbo e munições foram encontrados por equipes de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), durante uma operação de fiscalização em conjunto com o IBAMA, no município de Altamira.

