Operação de órgãos ambientais destrói pelo menos duas dragas no garimpo Bom Jardim, em Itaituba

Operação ocorreu na manhã do último domingo (09). Em vídeos, é possível ver uma das dragas sendo destruída pelas chamas. (Foto: Reprodução).

Na região garimpeira do Bom Jardim, próxima ao Penedo, em Itaituba, sudoeste do Pará, uma nova operação conduzida por órgãos ambientais resultou, segundo informações, na destruição de pelo menos duas dragas.

Segundo informações, as embarcações e os equipamentos foram incendiados na manhã do último domingo (09) durante a ação dos agentes ambientais.

Em um vídeo, um morador mostra a draga ainda em chamas pouco tempo após a saída dos agentes do local. Ele relata que tudo, incluindo canoas, foi incendiado.

“Draga, canoa, tudo que tinha encontrado aqui eles queimaram, tocaram fogo”, relatou.

Fonte:Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/17:23:10

