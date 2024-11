Operação destrói maquinário e fecha garimpo ilegal em Unidade de Conservação Federal no PA

Equipamentos foram queimados para não serem mais utilizados em garimpo ilegal. — Foto: PF PA

Ação ocorreu na Unidade de Conservação Federal (Área de Proteção Ambiental – APA) do Igarapé Gelado, em Parauapebas, cidade no sudeste do Pará.

Uma operação coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) fechou um garimpo ilegal na Unidade de Conservação Federal (Área de Proteção Ambiental – APA) do Igarapé Gelado, em Parauapebas, cidade do sudeste do Pará.

A ação foi divulgada nesta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Federal (PF), que participou da operação, foram destruídos e inutilizados 18 motores estacionários, duas escavadeiras hidráulicas, quatro motocicletas e mais de 10 acampamentos dentro da floresta.

Os agentes afirmaram que o garimpo estava em funcionamento, mas, ao perceberem a aproximação da equipe, os trabalhadores fugiram do local.

Segundo a PF, os equipamentos eram utilizados em extração ilegal de ouro na região da floresta nacional de Carajás.

“As atividades ilegais de garimpo têm afetado diretamente a bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas, pela contaminação com mercúrio e movimentação de maquinários que degradam a floresta de carajás”, pontuou o polícia.

A corporação informou que os responsáveis pelos crimes poderão responder por usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/15:48:10

