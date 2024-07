Operação do Ibama fecha garimpo clandestino em terra indígena no Pará

Ibama inutiliza garimpo que causava impactos na terra indígena Menkragnoti, no Pará. — Foto: Divulgação/Ibama

Rejeitos da lavra garimpeira alcançavam o rio Pixaxa, impactando as aldeias da Terra Indígena Menkragnoti.

Uma operação do Ibama fechou um garimpo clandestino dentro de uma terra indígena, em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará. Os rejeitos da lavra garimpeira alcançavam o rio Pixaxa, impactando as aldeias da Terra Indígena Menkragnoti.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram mercúrio, substância utilizada ilegalmente na extração do ouro, altamente tóxica. A denúncia foi encaminhada pelo Ministério Público de Altamira.

No local, foram inutilizados três motores e três mil litros de óleo diesel. Os agentes também apreenderam mercúrio, substância tóxica

Durante a Operação Xapiri, o Ibama analisou, através de imagens de satélite, permissões de lavra garimpeira emitidas e constatou irregularidades ambientais em 38 delas, que foram suspensas.

As irregularidades constatadas podem impactar as comunidades que dependem dos recursos hídricos que foram contaminados.

Para que a exploração mineral de ouro seja legalizada deve-se obter a permissão de lavra garimpeira , que é emitida pela Agência Nacional de Mineração.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/06:41:23

