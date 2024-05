Operação Emergencial para retirada de bovinos para doar ao RS é iniciada em Novo Progresso-PA

Bovinos na Flona Jamanxim – (foto:Divulgação ICMBIO) — Uma operação do Ministério do Meio Ambiente coordenada pelo Governo federal com participação da Polícia Federal, Força Nacional e ICMBio, teve início neste final de semana na região da Estrada Vicinal Carro Velho, com objetivo de aprender e retirar 6 mil cabeças de bovinos que segundo os órgãos ambientais estão em áreas embargadas na Flona Jamanxim e serão destinados ao Rio Grande do Sul. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso ,3 mil cabeças já foram aprendidas.

Conforme dados do MMA, a Flona Jamanxim possui uma área de um 1.302.000 hectares, foi criada no ano de 2006 e está localizada no município de Novo Progresso no estado do Pará. Estimativa que aproximadamente 200 mil cabeças de bovinos são criadas na área de proteção ambiental que abrange Novo Progresso e Castelo de Sonhos município de Altamira.

O prefeito Gelson Dill (MDB) de Novo Progresso, intercedeu junto ao Governador Helder Barbalho e conseguiu marcar uma reunião em Brasília , para próximo dia 23, com a Ministra Marina da Silva do MMA (Ministério do Meio Ambiente) e com as equipes do Governo Federal tentando uma saída amigável para a solução.

Tensão – No domingo produtores rurais se mobilizaram e foram até a região onde a operação acontece, levaram cartazes e faixas, em diálogo com membros da operação tinha objetivo de pedir a paralisação da operação até a reunião com a Ministra de Meio Ambiente Marina da Silva, mas não teve sucesso. Nesta segunda-feira, 20 de maio de 2024, pontes da vicinal onde os caminhões devem passar para transportar os bovinos apreendidos, foram danificadas, tiveram as pranchas cortadas com motosserra. Clique AQUI e assista no INSTAGRAM

Fonte: Jornal Folha do Progresso

