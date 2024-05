Políticos entram em ação para impedir operação que quer apreender 6 mil cabeças de gado da Flona Jamanxim e doar carne para Rio Grande do Sul

(Foto:IBAMA Divulgação) – operação emergencial foi solicitada pelo MPF e aceita pelo ICMBio, para retirada de gado criado ilegalmente (em áreas embargadas) na Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, em Novo Progresso (PA), e deve começar nos próximos dias.

Políticos em ação – Anuncio que uma ação é uma resposta a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) e será realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMBio) e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), para retirada de 6 mil cabeças de bovinos da Flona Jamanxim para ser doado para o Rio Grande do Sul, políticos da esfera municipal, estadual e federal, começaram uma mobilização para impedir a operação em Novo Progresso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, divulgou com exclusividade nesta terça(14), a decisão dos órgãos ambientais em acatar a orientação do MPF e realizar a ação emergencial, e doar os bovinos para RS. Leia mais>Operação emergencial na Flona Jamanxim destinará 6 mil cabeças de Bovinos para o RS

Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a operação já está acontecendo, a mobilização do ICMBio e ADEPARÁ, com o uso da Força Nacional, deve acontecer ainda nesta semana, os alvos desta operação é mantido em sigilo.

Segundo autoridades, a possibilidade de isto não ocorrer.

O Prefeito Gelson Dill (MDB), usou do programa FM noticias da comunitária local para relatar sobre uma conversa que teve com o Governador Helder Barbalho (MDB), e pediu cautela para não dar muito ouvido a imprensa que noticia com fonte do MPF. Estamos procurando uma solução junto ao MMA……

Assista ao vídeo

Na operação emergencial o MPF disse que eles podem destinar a carne do gado apreendido à população afetada pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul, o que já teve a autorização da Adepará.

O Deputado Federal Airton Faleiro do PT, usou das redes sociais e convocou os produtores para participarem de uma live nas redes nesta quarta-feira, 15 de maio de 2024, às 9h , mas não enviou link para acesso.

Segundo o MPF, a Flona do Jamanxim é uma das unidades de conservação mais desmatadas do país. Desde a sua criação, em 2006, uma área equivalente a 115 mil campos de futebol foi convertida em pastagem ilegal, segundo o ICMBio.

Na Flona do Jamanxim e em outras duas Flonas próximas (Crepori e Itaituba II), há cerca de 100 mil cabeças de gado, sendo que aproximadamente 85% das vendas são de animais criados na Flona do Jamanxim.

O MPF reforçou a necessidade de autuar e multar nos casos em que for evidenciada fraude sanitária.

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a operação e também pediu a demolição de estruturas ilegais e a instalação de uma base de fiscalização permanente na área.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

