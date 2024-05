Prefeito Gelson Dill marca audiência com Ministra do Meio Ambiente Marina da Silva, para debater sobre à “Flona Jamanxim”

Ministra do MMA, Marina da Silva – (Foto:Reprodução) – A audiência terá a participação de políticos e representantes dos produtores rurais da região

A audiência foi divulgada pelo Prefeito Gelson Dill (MDB) de Novo Progresso, em meio a tensão entre produtores rurais da Flona Jamanxim e ICMBio, que tem operação de retirada de bovinos de áreas embargadas em andamento.

Leia também:Operação emergencial na Flona Jamanxim destinará 6 mil cabeças de Bovinos para o RS

*Políticos entram em ação para impedir operação que quer apreender 6 mil cabeças de gado da Flona Jamanxim e doar carne para Rio Grande do Sul

Na primeira tentativa com deputados federais do PT, para impedir a retirada de bovinos, foi frustrada, o Ministério do Meio Ambiente manteve a operação que vem acontecendo em Novo Progresso, com o objetivo é retirar 6 mil cabeças para doar ao Rio Grande do Sul.

Conflito- Moradores estão derrubando as pontes de madeira para impedir a retirada dos bovinos presos, um vÍdeo foi divulgado nas redes sociais, e mostra as pontes serradas com motor serra –Clique AQUI e Assista no INSTAGRAM

Ainda conforme a pauta da audiência marcada para a próxima quinta-feira, dia 23 de maio no MMA em Brasília, tem três assuntos envolvendo a Flona Jamanxim, veja abaixo;

Embargo 5XBX48EW – lavrado pelo ICMBIO

Projeto de Lei 8107/17

Comercialização dos produtos produzidos pelos produtores rurais inseridos nas unidades de Conservação da Região da BR 163/PA

Veja abaixo a lista com nome das autoridades que participarão da audiência com o prefeito Gelson Dill em Brasília.

(SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA – MINISTRA MARINA SILVA

Assuntos:

Embargo 5XBX48EW – lavrado pelo ICMBIO Projeto de Lei 8107/17 Comercialização dos produtos produzidos pelos produtores rurais inseridos nas unidades de Conservação da Região da BR 163/PA

Participantes:

Senador Beto Faro Deputado Federal Henderson Pinto Deputado Federal Airton Faleiro Deputado Federal José Priante Deputado Federal Raimundo Santos Deputado Estadual Eraldo Pimenta Deputado Estadual Aveílton Souza Gelson Luiz Dill – Prefeito de Novo Progresso -PA Dirck Roberto da Silva – Presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso Nelci Rodrigues – Presidente da Associação dos Produtores Rurais Vale do Garça Luiz Helfenstein – Presidente da Associação dos Produtores Rurais Gleba Embaúba-Gorotire. Rosana Gonzaga dos Santos – Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais SIPRUNP Samanta Pineda – Advogada das associações João Siane Batista Neto – Vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais Vale do 15 João Augusto Capeletti – Representante da Associação dos Produtores Rurais da Serra Azul. Ana Rafaela Selzler Cardoso – Produtora rural/Flona Jamanxim.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2024/08:46:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...