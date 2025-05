Operação investiga servidores públicos suspeitos de falsificar documentos no Pará

Agentes do Ficco durante a operação. — Foto: PF-PA

Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra funcionários públicos do estado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), formada pelas Polícia Federal (PF) e Civil (PC) e pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), realizou nesta quarta-feira (7) a operação “Nome Falso” contra a falsificação de documentos no Pará.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra servidores públicos do estado em Santa Izabel do Pará e São Francisco do Pará, no nordeste paraense.

Entre os investigados estão responsáveis por cartórios, servidores municipais e agentes vinculados à Justiça Eleitoral, que teriam emitido centenas de inscrições irregulares, o que levantou suspeitas de fraude eleitoral e falsificação documental em larga escala.

Os crimes, segundo a PF, são ligados a uma facção criminosa. As investigações revelaram um esquema criminoso de falsificação de documentos e corrupção de servidores públicos no Pará, com conexões diretas com integrantes da facção criminosa.

A ação desta quarta (7) tem origem na operação “Exílio”, iniciada pela PF em 2020, e revelou a existência de um núcleo criminoso atuante no estado, responsável pela produção e distribuição de documentos ideologicamente falsos.

“Esses documentos eram utilizados para acobertar a identidade e a condição de foragidos de membros de facção criminosa, envolvidos no tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai”, explicou a PF.

Como o esquema funcionava

As investigações apontaram que, por meio da cooptação de servidores públicos em diferentes esferas, os criminosos obtinham documentos expedidos por órgãos federais e estaduais, como Certificado de Dispensa de Incorporação (Exército), Carteira de Trabalho Digital, NIT (INSS), CPF (Receita Federal) e título eleitoral (Justiça Eleitoral). As fraudes envolviam ainda a emissão irregular de certidões de nascimento em cartórios extrajudiciais.

Durante a investigação, foram identificados indícios do envolvimento de servidores públicos que, no exercício das funções, facilitaram a produção e validação dos documentos fraudulentos.

Foram expedidos três mandados de busca e apreensão pelo juízo federal 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará (SJPA), depois de representação da Ficco. Dos três mandados, dois foram cumpridos em Santa Izabel e São Francisco.

Fonte: g1 Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/13:05:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...