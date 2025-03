Centro de Zoonoses de Marabá reforça a importância de uma tutoria responsável

(Foto: Reprodução) – No Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Marabá, atualmente há 7 cães disponíveis para adoção, sendo 2 machos e 5 fêmeas, e 9 gatos que também aguardam por um lar.

No dia 14 de março, foi comemorado o Dia Nacional dos Animais, uma data dedicada à conscientização sobre os cuidados que devemos ter com os animais, sejam eles domésticos ou selvagens. Este dia nos lembra a importância de respeitar, proteger e garantir o bem-estar de todos os seres vivos que compartilham o planeta conosco. Para celebrar essa data, nada melhor do que falar sobre a adoção responsável, um gesto de amor que transforma vidas, tanto dos animais quanto dos tutores.

No Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Marabá, atualmente há 7 cães disponíveis para adoção, sendo 2 machos e 5 fêmeas, e 9 gatos que também aguardam por um lar. Esses animais, resgatados de situações de abandono ou maus-tratos, estão prontos para receber uma segunda chance e encher de alegria a vida de uma família. Mas, antes de decidir adotar, é fundamental entender que essa decisão envolve muito mais do que carinho: é um compromisso de longo prazo, que exige responsabilidade, dedicação e planejamento.

Por que adotar é um ato de amor?

Adotar um animal é abrir as portas do seu coração e da sua casa para um ser que, muitas vezes, já passou por situações difíceis. É oferecer um lar seguro, alimentação adequada, cuidados veterinários e, acima de tudo, muito amor. Mas, além de ser um gesto de compaixão, a adoção também é uma forma de combater o abandono e o sofrimento de animais que vivem nas ruas ou em abrigos superlotados.

No entanto, é preciso lembrar que animal não é brinquedo. Presentear alguém, principalmente crianças, com um animal de estimação pode parecer uma ideia fofa, mas é uma decisão que deve ser tomada com muita seriedade. Uma criança menor de 12 anos, por exemplo, não tem maturidade para assumir sozinha a responsabilidade de cuidar de um animal. Por isso, a adoção deve ser uma decisão conjunta da família, onde todos estejam cientes dos cuidados necessários e dispostos a dividir as tarefas.

Como adotar no CCZ de Marabá?

O processo de adoção no CCZ é simples, mas exige comprometimento. Os interessados em adotar um cão ou gato devem se dirigir ao centro, localizado na Avenida Dois Mil, bairro Belo Horizonte, de segunda a domingo, das 7h às 18h. Lá, a equipe do CCZ está pronta para orientar e apoiar os futuros tutores, explicando todos os cuidados necessários para garantir o bem-estar do animal.

Além disso, os animais adotados no CCZ saem com vacinação e castração garantidas, sem precisar aguardar na fila de agendamento, que é feita mensalmente para a população em geral. Isso facilita o processo e garante que o novo membro da família já esteja protegido contra doenças e receba os cuidados básicos necessários.

Requisitos para adotar

Antes de levar um animal para casa, é importante refletir sobre alguns pontos:

Tempo e disponibilidade: Animais precisam de atenção, carinho e cuidados diários. Certifique-se de que você ou sua família têm tempo para dedicar ao novo integrante.

Espaço adequado: Cães e gatos precisam de um ambiente seguro e confortável para viver. Verifique se sua casa ou apartamento é adequado para o animal que deseja adotar.

Custos financeiros: Alimentação, vacinas, consultas veterinárias e outros cuidados têm custos. É importante estar preparado para arcar com essas despesas.

Compromisso a longo prazo: Animais podem viver por muitos anos. Adotar é um compromisso que deve ser levado a sério por toda a vida do animal.

Serviços oferecidos pelo CCZ

O CCZ de Marabá oferece diversos serviços gratuitos para apoiar os tutores, como orientações sobre vacinas, cuidados básicos e castração. Embora nem todas as vacinas sejam fornecidas pelo centro, a equipe está à disposição para informar sobre quais são necessárias e como obtê-las. Além disso, os animais adotados no CCZ têm prioridade na castração, um procedimento essencial para controlar a população de animais abandonados e garantir a saúde do pet.

Adoção responsável: um gesto que transforma vidas

Adotar um animal é um ato de amor, mas também de responsabilidade. É uma oportunidade de mudar a vida de um ser que só deseja carinho e um lar. No Dia Nacional dos Animais, que tal refletir sobre a possibilidade de adotar um dos cães ou gatos que estão no CCZ? Eles estão esperando por você para começar uma nova história cheia de amor e gratidão.

Serviço

O CCZ de Marabá funciona diariamente, de 07h às 18h, na Avenida Dois Mil, bairro Belo Horizonte. A equipe está à disposição para orientar e apoiar os interessados em adotar cães e gatos resgatados. Os animais adotados no CCZ têm vacinação e castração garantidas, sem precisar aguardar na fila do agendamento que é feito mensalmente para a população em geral, pelo WhatsApp: (94) 3324-4411.

