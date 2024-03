Operação policial prende liderança indígena por posse ilegal de submetralhadora no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução/PCPA)- Uma operação das polícias Civil e Militar do Pará prendeu um cacique do povo Tembé nesta quinta-feira (29) em Acará, no nordeste do estado.

A liderança deve responder por posse ilegal de armas, segundo a Polícia. Os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre .40 artesanal e dois coletes balísticos dentro da fazenda ocupada pelos indígenas.

Um advogado de defesa dos indígenas afirmou que os indígenas não eram alvo da operação, mas a prisão ocorreu por conta da arma que foi encontrada no local, deixada por outro grupo que antes ocupava a área.

Ainda segundo o advogado, o indígena obteve direito à liberdade condicionada à fiança.

Operação

A operação “Solimões” ocorreu na fazenda de mesmo nome, na zona rural do município. Foram onze viaturas, com 44 policiais civis e militares que saíram por volta das 5h30 em cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz de Acará.

Os mandados foram expedidos no âmbito de uma investigação sobre porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, homicídio e tráfico de drogas. Os endereços alvo foram a fazenda Solimões, no ramal da comunidade Ipitinga, e em uma gleba nas proximidades da comunidade do Nazaré do Baixo.

Na fazenda, os policiais encontraram cerca de 15 indígenas Tembé, incluindo mulheres e crianças. Ao realizar buscas, os policiais encontraram dentro de um barraco a arma de fogo e os coletes.

O homem que se apresentou como cacique foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Abaetetuba – município vizinho.

A Polícia informou que as investigações devem continuar a fim de apurar se há envolvidos no crime. Informações que possam ajudar nas investigações devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/16:07:22

