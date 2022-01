VÍDEO: lancha que saiu de Belém com destino a Ponta de Pedras naufraga na Baía do Guajará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Barcos que transportam açaí teriam feito o socorro aos passageiros da embarcação. Segundo as primeiras informações, todos teriam sido salvos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas em cima da embarcação com coletes salva-vidas.

Uma lancha que fazia o trecho Belém – Ponta de Pedras naufragou na tarde desta terça-feira (25), na Baía do Guajará. O modelo Catamarã teria saído às 16h da capital paraense, mas, antes de chegar na entrada da cidade marajoara, teria sofrido dano no casco e afundado parcialmente. As informações O Liberal

