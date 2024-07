Operação Protetor dos Biomas: PRF e PM apreendem 597 m³ de madeira ilegal nas rodovias do Pará

(Foto: Reprodução)- O objetivo da operação é intensificar a fiscalização do transporte de produtos florestais e reprimir a prática dos crimes ambientais no Estado.

Entre os dias 18 de junho e 01 de julho de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará, em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA), realizou a Operação Protetor dos Biomas. A ação teve como foco a intensificação da fiscalização do transporte de produtos florestais nas rodovias federais e estaduais do estado, visando reprimir a prática de crimes ambientais na região.

Durante os 15 dias de atividades, as equipes envolvidas na operação identificaram 18 ocorrências ambientais relacionadas ao transporte ilegal de madeira. A ação resultou na apreensão de 597 metros cúbicos de madeira ilegal e na emissão de 96 autos de infração. Além disso, foi detectado um excesso de peso totalizando 5.102 kg e 28 pessoas foram detidas por envolvimento em crimes ambientais.

No total, 99 pessoas foram fiscalizadas e 102 veículos inspecionados, dos quais 25 foram recolhidos por irregularidades. Esses esforços reforçam o compromisso da PRF em combater os crimes ambientais, contribuindo significativamente para a preservação do meio ambiente e para a garantia de um futuro sustentável para as presentes e futuras gerações.

A Operação Protetor dos Biomas destaca a importância da atuação integrada entre diferentes forças de segurança no combate efetivo aos crimes que ameaçam os biomas do estado, reforçando o papel vital das agências de segurança pública na proteção do patrimônio natural brasileiro.

Fonte: Gov.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/07:49:25

