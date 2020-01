Mãe e filho de 10 anos são assassinados em Cametá, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo testemunhas, o corpo da mulher foi encontrado sem roupas e a criança estava com um pano em volta do pescoço.

A Polícia Civil prendeu no fim da tarde desta quinta (9) um suspeito de assassinar uma mulher e o filho dela de 10 anos de idade em Cametá, região do Baixo Tocantins no Pará.

You May Also Like