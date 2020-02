Operação ‘Rei Momo’ da Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Santarém

Operação “Rei Momo” foi deflagrada pela Polícia Civil, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pelo menos três pessoas foram apresentadas na manhã desta quinta-feira (20) na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Antes do início dos trabalhos no carnaval, a Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, já está nas ruas da cidade para cumprir mandados de prisões e tirar de circulação pessoas que possam representar perigo para os foliões que vão brincar o carnaval. A Operação “Rei Momo” foi deflagrada nesta quinta-feira (20) para cumprir 8 mandados de prisão.

Até a publicação desta reportagem, três pessoas já tinham sido apresentadas na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A primeira prisão foi de um homem, no bairro Vitória Régia. Ele responde pelo crime de receptação.

A segunda prisão foi no bairro Amparo. O mandado de prisão expedido pela justiça é decorrente de processo que apurou flagrante de condução perigosa. O homem foi preso ao ser flagrado dirigindo alcoolizado.

Já a terceira prisão foi de uma mulher, bastante conhecida da polícia e da população por ser usuária de drogas e fazer pequenos furtos. A “Ratinha” como é popularmente conhecida responde pelo crime de tráfico de drogas e não compareceu ao fórum para assinar a frequência.

A Operação “Rei Momo” segue em curso para que a polícia cumpra os demais mandados que foram expedidos pela justiça.

*Colaborou Érique Figueiredo, da TV Tapajós.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

