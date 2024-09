Seca extrema avança pelo Amazonas e rio Solimões atinge novo recorde

Os dados são do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que precisou trocar a régua de medição no local (Foto: Divulgação)

A cada atualização, a seca histórica no rio Solimões vai atingindo um nível cada vez mais baixo. Nesta quarta-feira (18/9), o boletim sobre a estiagem no Amazonas informou que a cota chegou a marca de -1,99 metros, tratando-se de um novo recorde.

São oito centímetros a menos em relação à última segunda-feira (16/9), quando a cota medida em Tabatinga estava em -1,91 metros. Desde o dia 9 de setembro, quando o Rio Solimões mediu -1,42 metros, o recorde da série histórica vem sendo diariamente batido.

Até então, a pior marca já registrada no Alto Solimões tinha sido a de 2010, quando a cota medida foi de -0,86 metro, em 11 de outubro daquele ano.

Os dados são do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que precisou trocar a régua de medição no local.

Seca avança e afeta locais de votação no Amazonas

Em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus – o terceiro município mais populoso do estado -, a seca deve aumentar o tempo que as pessoas vão levar para conseguir votar.

“Na eleição de 2022, eu estava lá, fiz a distribuição das urnas por local de votação de difícil acesso da zona rural. No sábado, a partir das 13 hrs, foram saindo os barcos. Nessa eleição de 2024 ela vai ter que fazer isso de manhã. Vai continuar sendo barco, as pessoas vão se deslocar nos barcos, só que eles vão ter que fazer de manhã, porque um deslocamento que antes durava duas horas agora vai durar quatro. Vai ter que ser mais lento, a embarcação normalmente é menor, o nível da água baixa e a embarcação pode ficar atolada”, diz o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simão.

Manacapuru tem 18 locais de votação e 31 seções eleitorais em condições severas, com dificuldade muito grande para chegar. São mais de 8 mil eleitores afetados. Além disso, o município também tem quatro locais de votação em condição moderada, afetando 881 eleitores.

Ajuda humanitária do Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, anunciou nesta quarta-feira, (18/9), o envio de mais de 1.500 toneladas de alimentos como parte das ações de ajuda humanitária aos municípios que enfrentam os efeitos severos da estiagem.

Os alimentos fazem parte de uma série de ações que estão sendo realizadas pelo Governo do Amazonas, que também inclui a distribuição de água potável e apoio logístico para manter o abastecimento de suprimentos básicos nas áreas afetadas. Cerca de 30 municípios já receberam os kits de alimentos.

Fonte: realtime1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2024/03:38:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...