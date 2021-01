Trairão e Jacareacanga entram na lista de municípios com prioridade para controle do desmatamento

Desmatamento em municípios paraenses. (Foto: Divulgação)

A medida foi publicada na segunda-feira (11) no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro Ricardo Salles. Rurópolis e Medicilândia também passam a integrar a lista.

Com alta em desmatamento, Ministério do Meio Ambiente colocou os munícipios de Jacareacanga, Medicilândia, Rurópolis e Trairão, na lista das regiões onde serão feitas ações prioritárias para prevenção, monitoramento e controle do desmatamento da Amazônia. A lista foi atualizado na Portaria Nº 9, publicada na última segunda-feira (11).

As listas são atualizadas periodicamente com a entrada ou regresso de municípios do Bioma Amazônia como prioritários para prevenção, monitoramento e controle do desmatamento, além de identificar locais com desmatamento monitorado e sob controle

Listas de controle

Para ser prioridade nas ações contra o desmatamento, os municípios precisam ter área total de floresta desmatada igual ou superior a 80 km², em 2019 ; igual ou superior 160 km², nos últimos três anos ; ou aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos.

Já para ser identificado como municípios com desmatamento monitorado e sob controle é preciso que o município possua 80% de seu território com imóveis rurais monitorados por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e manter desmatamento inferior a 40 km² nos últimos quatro anos.

Fonte: G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...