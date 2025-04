Operação Sem Desconto: PF apura fraude de R$ 6,3 bilhões contra aposentados

Foto: Reprodução | Segundo as investigações, o esquema envolvia descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federaldeflagraram nesta quarta-feira (23) a Operação Sem Desconto, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A operação mobilizou cerca de 700 agentes da Polícia Federal e 80 servidores da CGU para o cumprimento de 211 mandados judiciais, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens no valor superior a R$ 1 bilhão, além de seis mandados de prisão temporária. Também foram determinados o afastamento de seis servidores públicos suspeitos de envolvimento no esquema.

As ações ocorreram no Distrito Federal e em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Detalhes da Operação Sem Desconto

Segundo as investigações, o esquema envolvia descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, sem autorização dos titulares. Entre 2019 e 2024, os valores cobrados indevidamente somam aproximadamente R$ 6,3 bilhões.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação é mais um desdobramento do esforço conjunto entre CGU e Polícia Federal para combater fraudes que afetam diretamente a renda de aposentados e pensionistas, muitas vezes vítimas de cobranças sem qualquer consentimento.

