A 200 dias da COP 30, Governo do Pará apresenta avanço de obras estruturantes

Foto: Reprodução | O Governo do Pará realiza mais de 30 obras em eixos estratégicos, como infraestrutura, mobilidade, saneamento, desenvolvimento urbano e turismo que vão transformar a qualidade de vida de quem vive na cidade e na região metropolitana

Nesta quinta-feira (24), oGoverno do Pará apresenta um panorama sobre o avanço das obras estruturantes que prepararam Belém para a Conferência Climática das Nações Unidas, que ocorrerá em novembro deste ano, em Belém. A entrevista coletiva será concedida pela vice-governadora, e presidente do Comitê Estadual da COP30, Hana Ghassan, na programação pela contagem regressiva de 200 dias para a COP 30, no Parque da Cidade, às 9h.

O Governo do Pará realiza mais de 30 obras em eixos estratégicos, como infraestrutura, mobilidade, saneamento, desenvolvimento urbano e turismo que vão transformar a qualidade de vida de quem vive na cidade e na região metropolitana, representando um patrimônio permanente que deixará Belém uma cidade mais acolhedora e preparada para o turismo.

Desde dezembro do ano assado, o Estado já entregou três obras – sendo elas o viaduto da BR-316 com a Alça Viária e o canais da Timbó e Gentil – que representam parte desse avanço na execução de projetos. O próprio Parque da Cidade, onde será realizada a entrevista coletiva, está com 80% dos trabalhos concluídos. O espaço abrigará as áreas Azul e Verde (Blue Zone e Green Zone) onde serão realizadas os principais eventos da COP.

Na área do Saneamento, as obras de macrodrenagem de quatro bacias hidrográficas, onde estão 13 canais, irão beneficiar mais de meio milhão de pessoas na capital paraense.

Na Nova Doca, o Governo do Pará já retirou os tapumes da Quadra 1 e, de forma gradativa, vai retirar os tapumes das Quadras 2 e 3 conforme o avanço dos trabalhos.

Capacitação – Para além das obras estruturantes, o Governo do Pará também avança com a qualificação e formação de mão de obra em todo o Estado, por meio do programa Capacita COP 30, que oferece atualmente 105 cursos de ligados à agenda de turismo, infraestrutura e serviços para a conferência. Em pouco mais de um ano, o projeto já qualificou 16 mil trabalhadores.

