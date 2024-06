Paciente com ‘coceira e forte odor’ na vagina procura médica e descobre motivo chocante; veja

Médica relata caso chocante de paciente com “coceira e forte odor” na vagina (Foto/Freepik)

A paciente disse que estava desesperada, pois já tinha passado por outros médicos e tomava vários remédios, mas o quadro apenas se agravava.

A médica Larissa Pereira usou as redes sociais para compartilhar um caso chocante de uma paciente. Em um vídeo, a profissional da saúde relata que uma mulher de 43 anos foi ao hospital se queixando de coceira e forte odor na vagina. A paciente disse que estava desesperada, pois já tinha passado por outros médicos e tomava vários remédios, mas o quadro apenas se agravava.

“Coceira e odor tão fétido que era possível sentir na entrada do consultório”, descreveu Larissa. Segundo a médica, a paciente relatou que sentia fortes dores e tinha vergonha em sair de casa devido o mau cheiro, e, por isso, pediu a internação da mulher para observar o caso mais de perto.

“Quando descobrimos o motivo, veio um enorme susto. Na vagina tinha uma bactéria proveniente de pessoas mortas”, revelou a médica.

Ainda segundo a médica, a paciente contraiu a infecção por meio do marido, que trabalhava em um necrotério, abusava sexualmente de pessoas mortas e, depois, com a esposa.

A descoberta fez que o homem fosse denunciado. No entanto, ele ficou preso apenas alguns dias e passou a responder em liberdade. A médica afirmou que a paciente se divorciou logo em seguida e foi encaminha a um acompanhamento psiquiátrico para tratar o trauma.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/18:54:45

