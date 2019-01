Paciente morre após aparelho cair sobre sua cabeça no hospital

Questionada pela reportagem, a Santa Casa de Misericórdia de Barretos confirmou o óbito da estudante, mas sem entrar em detalhes. A instituição informou apenas que “colaborará com as autoridades para apuração completa de todos os fatos”.

O delegado Antônio Alício Simões Júnior contou que o caso foi registrado como homicídio culposo. Mas são aguardados laudos periciais e exames do IML (Instituto Médico Legal) que ajudarão a esclarecer o que aconteceu dentro do hospital. “Precisamos saber, por exemplo, se o aparelho estava em local seguro”, explicou.

Uma estudante morreu no final da noite deste domingo (24), vítima de um acidente dentro da Santa Casa de Barretos (SP). Beatriz Pires Cardoso, de 19 anos, havia sido internada no local no dia 16 deste mês devido à queda de um cavalo, tendo passado por uma cirurgia.

