Padrasto é preso por estuprar três enteadas em Novo Progresso

(Foto: Reprodução)- Um homem, de 41 anos, morador do bairro Jardim Paraíso na cidade de Novo Progresso, foi preso nesta segunda-feira, 29 de julho, no município de Novo Progresso (PA), suspeito de abusar sexualmente das três enteadas, que atualmente têm 9,10 e 12 anos. Uma das vítimas vem sofrendo abuso a 8 anos do padrasto.

De acordo com as vítimas, os abusos teriam começado quando elas tinham entre 8 e 9 anos e se arrastaram por, no mínimo, 4 anos. Claudeir Frazão Raposo, de 41 anos, diarista , foi preso acusado de estupra três crianças Ell. V. de 9 anos, Hel… de 10 anos e Ha… de 12 anos, está última sofria abusos desde os oito anos, disse Raquel a mãe das crianças para o Jornal Folha do Progresso.

O suspeito, Claudeir Frazão Raposo, de 41 anos era casado à oito anos com a mãe das meninas e, ameaçava as crianças que tinham medo de denunciar. Ao todo, havia seis crianças na casa, cinco da mulher e um do homem.

Os abusos foram descobertos após a criança de 9 anos conversar com a mãe e sentir segurança e contar dos abusos, a mãe Raquel dos Santos Reis de 27 anos, acionou o Conselho Tutelar, que entrou em contato com a Polícia Civil. Um mandado de prisão preventiva foi expedido, o suspeito foi preso.

“Ela tomou coragem e conseguiu me relatar os abusos, com isso as outras duas meninas também relataram que estavam sendo vítimas de abusos, além de a mãe ser vítima de violência doméstica pelo homem”, relatou a mãe das crianças, para o Jornal Folha do Progresso.

Leia relatos da mãe para o Jornal Folha do Progresso. – Olha tudo começou quando casei com um diabo de um rapaz achei que era um bom homem pelo menos era o que ele demonstrava ser até sábado fiquei desconfiado por que peguei ele abrindo a porta do quarto das meninas minhas filhas então fiquei já desconfiada procurei pra ele e ele respondeu que tinha encostado na porta e a porta tinha abrido domingo ficamos de boa não vi motivo de nada quando foi segunda feira no caso ontem fui para meu trabalho as 5 da manhã e falei pros meus filhos não ir pra escola então ele depois que eu sai coloca às crianças pra ir e falou pra minha filha de 9 anos fica que ele iria levar ele foi a onde minha filha me avisou que isso tinha acontecido então entrei em desespero espera ele levar a menina na escola ele levou e ainda passou pra mim avisa que tinha ido levar ela na escola então decidi ir até a escola da minha filha pra conversar com ela o que tinha acontecido por que ele pediu pra levar ele então ela muito assustada não quis me dizer dai então conversa bastante com ela foi onde ela decidiu me contar que ele avia mexido com ela sem acreditar em desespero então procurei a secretária da escola dai eles chegaram o conselho tutelar dai contei a situação que ela tinha me falado decidimos ir fazer o exame foi a onde descobrimos que ele avia relacionamento estuprado minha filha

Ainda conforme relatos da mãe, as crianças após saber da prisão do padrasto criaram coragem para contar.

Daí então às outras duas meninas minhas filhas também decidiram contar que ele tinha mexido com elas também elas criaram coragem de falar pois sabia que às ameaças dele já não poderia más fazer por que estava na delegacia detido. “Elas relatam que nunca disseram nada pois ele ameaça elas de me matar’.

Por elas passarem momentos horrível por ela quando eu saia pra trabalhar e muitas das vezes eu estava dormindo e ela levantava pra ir abusar delas no outro quarto. “Espero que este monstro nunca saia da cadeia”,concluiu.

