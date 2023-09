Pai é preso suspeito de quebrar pá nas pernas do filho

Jovem teve as duas pernas feridas após ser agredido a golpes de pá pelo próprio pai — Foto: Antônio Vieira/TV Cabo Branco

Jovem de 20 anos conseguiu escapar das agressões com ajuda de vizinhos. Crime aconteceu no bairro do Muçumagro,em João Pessoa.

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de agredir o próprio filho, de 20 anos, com golpes de pá, na madrugada desta sexta-feira (29), em João Pessoa. A vítima contou que o pai queria matá-lo, mas que conseguiu escapar após pular um muro e ser socorrido por vizinhos.

O caso aconteceu por volta das 2h, no bairro do Muçumagro (pb), na Zona Sul. A vítima, que preferiu não se identificar, contou à equipe de reportagem da TV Cabo Branco que precisou se esconder embaixo de uma cama para não ser agredido.

“Quando ele colocou a mão na cama, já foi pegando a pá, e eu fiquei sem reação. Tinha uma faca lá, mas eu não peguei, deixei ele me espancar, me bater, e chamei os vizinhos. Consegui sair e, se eu não tivesse pulado o muro, ele teria me matado”, contou.

Vizinhos da casa do suspeito acordaram com o jovem gritando pedindo ajuda e o homem dizendo que ia matá-lo e correram para ajudá-lo. Uma vizinha, que também não se identificou, contou que o pai apresentava sinais de efeitos de drogas e de embriaguez, e que chegou a quebrar a pá durante as agressões.

Após a vítima escapar, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante. O jovem sofreu ferimentos nas pernas e foi atendido no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Já o suspeito foi levado para a Central de Polícia Civil de João Pessoa, onde deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira.

