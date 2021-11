PF destrói garimpos e prende receptadores de madeira ilegal

Tribo Yanomami. (Foto: Acervo Funai/FPEYY-Ilustrativa ) – A operação aconteceu na terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Roraima. Foram destruídos garimpos ilegais e foram presos donos de uma madeireira

Em operação na terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Roraima, a Polícia Federal destruiu esta semana dois garimpos ilegais e prendeu donos de uma madeireira ilegal acusados de receptação de madeira extraída de forma ilegal de áreas protegidas, informou a PF.

De acordo com a PF, a operação SOS Uru aconteceu ao longo da última semana e reuniu 95 agentes policiais e servidores do Ibama, Fundação Nacional do Índio (Funai), Polícia Militar Ambiental do Estado, Exército e Aeronáutica.

Além da destruição dos garimpos e a prisão dos receptadores de madeira, a operação teve como foco identificar pessoas envolvidas no loteamento e venda de terras dentro da área indígena, na exploração ilegal de madeira e no garimpo.

Foto: Reuters

Fonte:Reuters /Reuters 12 nov 2021 12h34

