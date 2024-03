Pai invade escola municipal e agride menina negra de 4 anos que abraçou o filho; veja vídeo

Segundo depoimento à polícia, homem admitiu que já tinha dado ordem ao filho para bater na garotinha.

Na entrada da creche, a cena de carinho com um coleguinha virou violência registrada em vídeo pelo circuito de segurança da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, situada no Bairro Universitário, durante a manhã desta segunda-feira (11), em Campo Grande.

Na cena, uma menina negra de 4 anos chega para começar o dia “feliz da vida”, puxando a mochila de rodinhas. Ao entrar na fila da entrada, ela abraça o amigo que está na frente e segue comportada à espera do sinal de entrada. Até que, de repente, o pai do garotinho invade o pátio, empurra a menina pelas costas, aponta o dedo para o rosto dela e grita. Em seguida, tira o filho do local e vai embora.

Parecendo incrédula, a professora fica paralisada diante da imagem e depois segue a rotina, mas a confusão só estava começando. Antes de invadir o pátio, o homem agrediu a diretora que tentava impedir o pai de entrar em local proibido para os adultos. A servidora acionou a GCM (Guarda Civil Metropolitana), registrou boletim de ocorrência e o caso foi parar na DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

À polícia, a diretora contou que depois de sair da escola, o homem voltou, entrou na sala dela e admitiu que já tinha dado ordens ao filho para bater na menina, caso ela se aproximasse dele, sem qualquer explicação.

Para a advogada da família da garotinha, Lione Balta Cardozo, se trata de crime de racismo. “É uma criança de 20 quilos, que acabou de entrar na escola. Nem que ela e o menino estivessem brigando, um pai teria o direito de reagir assim. A menina é doce, carinhosa, educada. Não há justificativa para tamanha violência. Essa menina vai ficar marcada para sempre”.

Logo depois da confusão, todos os envolvidos foram até a delegacia, inclusive, o pai. Mas o teor do depoimento não foi divulgado, nem a justificativa dele para a agressão contra uma criança de 4 anos.

“Diretora, professora, cuidadora do pátio… todo mundo que viu a cena prestou depoimento. A criança é tão pequena que foi ouvida pela psicóloga chupando chupeta e com o paninho dela na mão”, relata a advogada.

O Campo Grande News tentou contato com o homem que aparece nas imagens, mas não houve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para declarações futuras.

Assista o vídeo:

Pai invade escola municipal e agride menina negra de 4 anos que abraçou o filho.

Leia mais: https://t.co/JtmMT5qhsA pic.twitter.com/hV2gVsckRL — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 17, 2024

Fonte: Campo Grande News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2024/10:47:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...