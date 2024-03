Professor de educação física morre em acidente de trânsito na BR-222, no Pará

Professor morre em acidente de trânsito no Pará. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Vítima pilotava uma motocicleta, quando o veículo teria batido em uma caçamba.

Um professor morreu nesta quinta-feira (14), após um acidente de trânsito na BR-222, a 66 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará. A vítima pilotava uma motocicleta, quando o veículo teria batido em uma caçamba.

Após a colisão, Leidson Charles Garcia chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O professor era formado em educação física e ministrava aulas no município de Abel Figueiredo, também no sudeste paraense. Ele deixa esposa e um filho menor de idade.

Em nota, a administração Municipal de Abel Figueiredo informou que “se solidariza com familiares e amigos do professor da EEEM Prof° Hélio Frota Lima, pedindo a Deus o conforto necessário neste momento de dor”.

“Ele era uma pessoa muito divertida e focada. Muito ligada nos objetivos dele. Uma pessoa que conversava com todo mundo. Eu tenho boas recordações dele. Um professor dedicado. Deixou uma história bonita. Deixou uma tristeza”, disse Thiago Reis, professor de Literatura e Redação, que conheceu Leidson.

O g1 também solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o acidente e o condutor da caçamba e aguarda retorno.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2024/10:58:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...