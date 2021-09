Pai mata filha a tiros durante velório do avô no Ceará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motivo da desavença entre os dois não foi esclarecido, apesar de ter sido informado que eles não tinham uma boa relação.

“Depois dos tiros, o pessoal o segurou e tomou a arma, mas ele ainda fugiu. A polícia só o encontrou mais tarde”, disse um vizinho do local onde houve a desavença. Francisco foi preso em flagrante no mesmo dia. O genro, que não teve a identidade revelada, foi baleado no ombro, mas não corre risco de morrer.

Testemunhas lembram que o pai da jovem passou o dia bebendo. No momento em que estavam todos juntos quando começou uma discussão. Francisco sacou uma arma e partiu para cima do genro. Maria Naiara se colocou entre os dois e acabou sendo atingida pelos disparos.

A vida de uma família foi completa e brutalmente abalada pela violência. Um desentendimento resultou na morte de um inocente em meio a uma triste despedida ao patriarca da família em uma cidade do interior do Ceará.

