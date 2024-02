Pai morre durante relação com a própria filha em motel de Manaus

Esse caso está deixando as pessoas completamente perplexas, e aconteceu recentemente em Manaus. Sabemos que todas as relações são importantes, principalmente as relações familiares, aos quais são nossos laços sanguíneos e raízes. Porém as relações familiares saudáveis são aquelas que o amor puro entre pais e filhos impera mais que tudo.

Mas nesse caso específico, o amor entre um pai e uma filha, virou o mesmo amor de casal, que existe entre um homem e uma mulher. Nesse caso o amor de pai e filha passou para uma atração também, e eles começaram a se relacionar há 20 anos atrás, até os dias atuais, onde ele estava com 64 anos de idade e ela está com 46 anos de, incrivelmente eles tiveram um filho juntos, fruto desse relacionamento.

A família inteira os ignorou imediatamente quando souberam do envolvimento amoroso entre pai e filha, porém mesmo assim eles continuaram a viver essa história um tanto quanto inusitada, e ela só acabou com a morte do homem. Quando foi revelado como e quando ele morreu as pessoas ficaram em estado de choque.

O homem morreu tendo a sua última relação íntima com a sua filha em um motel, até então não se sabe exatamente o motivo que tirou a vida desse homem, porém ele acabou morrendo exatamente no momento do ato e fato sendo consumado.

Ao que tudo indica ele teve um infarto, pois muitas pessoas tem dificuldade de fazer grandes esforços físicos, o que sobrecarrega o coração e aumenta muito a circulação sanguínea. Rapidamente foi chamada uma equipe de salvamento.

Porém o homem já estava em óbito quando eles chegaram, e nada mais podia ser feito. Então foi chamada a perícia e o IML, para recolherem o corpo do homem e conseguir definir exatamente o que aconteceu com ele naquele momento específico.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/15:50:15

