Pai salva bebê de atropelamento no Pará;VÍDEO

Em ação rápida de pai salva bebê de atropelamento em São Félix do Xingu, no Pará

Carro em alta velocidade se aproxima na direção da moto, onde estava bebê. Neste momento, o pai age rápido e tira o filho do veículo, que é arrastada pelo carro. O bebê, de um ano, é salvo.

A rapidez de um pai salvou a vida do filho, um bebê de colo, que poderia ter sido atingido por um carro. O caso, registrado em vídeo, ocorreu em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará, no sábado (30), e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (1º).

De acordo com as imagens, o homem está na frente de uma loja com o filho. A criança está na moto. Um carro em alta velocidade se aproxima na direção da motocicleta. Neste momento, o pai age rápido e tira o filho da moto, que é arrastada pelo carro. O bebê, de um ano, é salvo.

O caso ocorreu na comunidade Vila Taboca. De acordo com a vítima, depois do susto, ele e o dono do carro entram em acordo sobre o ressarcimento do prejuízo. O caso não foi registrado na polícia.

02/08/2022

