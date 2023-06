Palmeiras goleia Bolívar e faz melhor campanha da fase de grupos da Libertadores

Nesta quinta-feira (29), o Palmeiras recebeu o Bolívar com uma dura missão: garantir a liderança do Grupo C da Libertadores e a melhor campanha geral da fase de grupos da competição continental. Sem problemas, entretanto: os comandados de Abel Ferreira não encontraram dificuldades no Allianz Parque e venceram pelo placar de 4 a 0. Artur foi o grande destaque do embate, com dois gols anotados.

Já classificado antes do início do confronto, o Verdão — pela quinta vez nos últimos seis anos — vai para o mata-mata com o privilégio de sempre decidir em casa: nas oitavas e, também, em eventuais quartas e semifinais. A grande decisão, vale lembrar, será novamente em jogo único.

O Alviverde, portanto, fecha a participação na fase de grupos da Libertadores na dianteira de sua chave, com 15 pontos conquistados: campanha de cinco vitórias e um revés. O Bolívar, também classificado, ficou em segundo, com 12 pontos, quatro triunfos e duas derrotas.

Antes do duelo começar, Abel Ferreira tinha uma grande dúvida: quem colocar no lugar do recém-lesionado Zé Rafael, Fabinho ou Richard Ríos? O técnico português resolveu ousar, deslocou Gabriel Menino para a função de primeiro volante e foi com o atleta colombiano no onze titular. A estratégia, pois, deu certo.

O Verdão, agora, volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, a equipe palestrina visita o Athletico-PR — sem Bento e Fernandinho, suspensos —, em duelo válido pela 13ª rodada da disputa nacional de pontos corridos.

O jogo — Ciente da necessidade de ir para cima do Bolívar, o Palmeiras começou a partida a todo vapor. Logo em um dos primeiros lances da partida, Veiga cruzou bola venenosa para a área e Rony cabeceou alto — forçando ótima defesa do goleiro Lampe.

Aos poucos, o time visitante buscava equiparar as ações ao reter posse e apostar em contra-ataques rápidos, estratégia logo percebida pelos comandados de Abel Ferreira — que retrucaram, ao abrirem mão da velocidade na construção das jogadas em detrimento da calma com a bola.

Depois de um período de jogo mais truncado, estudado, o Verdão voltou a assustar Lampe aos 23. Em rápida saída ao ataque, Piquerez acionou Dudu pela esquerda. O ‘Baixola’ tocou para Veiga, que não hesitou em, de fora da área, bater cruzado e tirar tinta da trave direita do adversário.

No lance seguinte, o Alviverde enfim abriu o placar. Veiga apareceu de surpresa para frear a saída do Bolívar e, de chaleira, serviu Rony dentro da área. O ‘Rústico’ dominou de peito, teve calma e, ao notar o arqueiro rival em sua direção, tocou com categoria para o fundo das redes: 1 a 0.

Aos 33, a equipe da casa ampliou a própria vantagem no marcador. Com quase todos os jogadores no campo de ataque e em busca do segundo tento, o Palmeiras rodou a bola até Piquerez. O lateral esquerdo ergueu a cabeça e cruzou na medida para Artur, sozinho, testar fundo para o gol.

Ainda antes do fim da etapa inicial, o Verdão teve outra chance de marcar. Aos 38, Artur encontrou Rony, e o ‘Rústico’ cruzou forte para a área. Veiga apareceu para cabecear firme — só que a bola carimbou o travessão e bateu em cima da linha antes do perigo ser afastado.

No segundo tempo, a chuva apertou no Allianz Parque. Graças ao gramado sintético, nada que atrapalhasse o espetáculo: aos 5, Gabriel Menino arriscou belo chute, com categoria, de fora da área. Lampe pulou para espalmar e jogar para escanteio.

O Alviverde seguiu pressionando nos momentos seguintes. Piquerez, em belo chute de fora da área, e Rony, em dois cabeceios perigosos — um após cruzamento de Luan e, outro, depois de lançamento de Richard Ríos —, arrancaram gritos de lamento das arquibancadas.

Aos 30, Piquerez fez. O lateral uruguaio aproveitou passe de Richard Ríos, após bola lançada por Rony para a área, e depois de tabelar com Veiga, finalizou cruzado — sem chances para Lampe.

Pouco depois, Veiga — depois de já ter dado duas assistências e em busca do próprio tento — completou lançamento na pequena área e obrigou o arqueiro do Bolívar a defender à queima roupa.

Já perto do apito final, Artur marcou seu segundo tento na partida. O camisa 14 recebeu bola em profundidade de Dudu, arrancou em velocidade e bateu firme, desbancando o goleiro: 4 a 0.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/05:06:11

