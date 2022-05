Palmeiras joga para o gasto, vence a Juazeirense em Londrina e avança às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Palmeiras voltou a derrotar a Juazeirense por 2 a 1, no Estádio do Café, em Londrina, garantindo sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão abriu o placar com Danilo, e os mandantes deixaram tudo igual com Nildo, que já havia marcado na Arena Barueri. O gol do triunfo veio com Raphael Veiga, de pênalti.

O Palmeiras dominou as ações ofensivas do primeiro tempo, mas não produziu uma grande quantidade de chances. Após Rony desperdiçar duas oportunidades e Dudu acertar a trave, Danilo mostrou oportunismo em rebote dentro da área para colocar o Verdão na frente.

O Verdão esteve longe de fazer um segundo tempo brilhante e sofreu para furar o bloqueio defensivo da Juazeirense, mas chegou à vitória com o brilho de Veiga na marca da cal.

Agora, o Palmeiras aguarda a definição de todos os classificados às oitavas da Copa do Brasil para conhecer seu adversário na próxima fase, que será definido por sorteio realizado pela CBF.

O Palmeiras volta a campo no sábado que vem, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão encara o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, às 16h30 (horário de Brasília).

Logo aos dois minutos, Dudu acertou o travessão em belo chute de fora. O camisa 7 trouxe da esquerda para dentro e arriscou de longe, mandando no poste. Na sequência, Danilo fez bom lançamento para Rony dentro da área, e o atacante tocou de cabeça por cima do gol.

Depois, Gustavo Gómez recebeu bola dentro da área e cruzou para Rony, que teve nove chance em cabeceio e testou à direita. Após recuperação de Zé Rafael no campo de ataque, Danilo arriscou de fora da área e assustou o goleiro da Juazeirense.

Aos 41 minutos, o Palmeiras abriu o placar em Londrina. Após cruzamento de Scarpa para dentro da área, o goleiro deu rebote para dentro da área, e Danilo mostrou oportunismo para marcar.

Logo aos cinco minutos, a Juazeirense chegou ao empate. Em rápido contra-ataque, Dadinha disparou pela direita e rolou na entrada da área para Nildo, que chegou batendo de primeira e superou Weverton.

O Palmeiras respondeu em cobrança de escanteio de Scarpa, com Zé Rafael desviando de cabeça e exigindo boa defesa de Calaça. Na sequência, Rony tentou voleio dentro da área e parou no goleiro da Juazeirense. Em falta frontal, Scarpa bateu colocado e mandou na rede de cima da meta.

Danilo arriscou novamente de longa distância, vendo Calaça cair no canto direito para defender. Aos 34 minutos, o árbitro assinalou pênalti após a bola tocar no braço de defensor da Juazeirense na área. Na cobrança, Veiga mandou no canto esquerdo, vendo a bola bater na trave e entrar.

O Palmeiras ainda teve duas boas chances para apliar. Primeiro, Breno Lopes finalizou forte pela direita e parou em defesa do goleiro. Na sequência, Gómez ajeitou para Navarro após cruzamento para a área, e o centroavante chutou por cima do gol.

Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

