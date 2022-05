Flamengo bate o Altos-PI e confirma a classificação na Copa do Brasil

O Flamengo avançou às oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os rubro-negros venceram por 2 a 0 o Altos-PI, em Volta Redonda.

Os cariocas não tiveram boa atuação no primeiro tempo e os gols rubro-negros só aconteceram na etapa final, com Gabigol e Victor Hugo.

Agora, o Flamengo volta a focar no Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros enfrentam o Ceará, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), fora de casa.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando o Altos. No entanto, os rubro-negros só criaram a primeira boa chance aos 11 minutos. Lázaro foi lançado, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo na saída do goleiro.

Os donos da casa não imprimiam um ritmo acelerado. Com isso, o Flamengo tinha dificuldade em criar bons lances. Os cariocas só voltaram a assustar aos 25 minutos, em chute de Marinho. O lance animou a equipe, que quase marcou em seguida, com João Gomes. O volante acertou a trave do Altos.

O panorama da partida seguiu nos minutos finais. O Flamengo manteve a posse de bola, mas não levou perigo e foi para o intervalo com o empate no placar em Volta Redonda.

No segundo tempo, os donos da casa tentaram aumentar a intensidade. Assim, o Flamengo quase abriu o placar aos oito minutos, com Pedro. O atacante foi lançado, tentou passar pelo goleiro, mas viu Marcelo se recuperar e dar um tapa na bola para impedir a finalização do rubro-negro.

O Flamengo conseguiu abrir o placar aos 13 minutos. Lázaro foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol cobrou sem chance para o goleiro.

O Altos, porém, não sentiu o revés e foi para cima do Flamengo. O time do Piauí passou a ter um domínio do jogo e, assim, levou perigo aos 39 minutos, em chute de Betinho.

O susto fez o Flamengo acordar. Os rubro-negros responderam no minuto seguinte com gol. Victor Hugo aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para dar números finais em Volta Redonda e sacramentar o triunfo dos cariocas.

(As informações são do Gazeta Esportiva – foto: Gilvan de Souza/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/

