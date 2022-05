Acusados de dar Calote em compra de propriedade rural se defendem -Argumentam ser vitimas de falsas acusações;Veja Nota

Após polêmica em matéria divulgada pelo Jornal Folha do Progresso om titulo Estelionatários e invasores de terras trazem o medo a produtores rurais em comunidade de Novo Progresso, os envolvidos alegam ser vítimas de falsas acusações e solicitaram direito de respostas com divulgação de nota. Leia abaixo.

NOTA PÚBLICA

Dada a grande repercussão dos fatos envolvendo trabalhadores sérios e honestos falsamente acusados de estelionato, necessários se faz ir a público prestar alguns esclarecimentos.

Primeiramente, importante que seja do conhecimento da população que os compradores de Rondônia de fato estavam em negociações com o produtor rural de Novo Progresso, que de fato realizaram o pagamento à vista no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) e que até o presente momento não foi cedida a posse do imóvel.

Portanto, notadamente, os compradores de Rondônia hoje são vítimas e estão sendo claramente injustiçados com todo este imbróglio que vem devastando a vida de suas famílias, principalmente pela injustiça e julgamentos que estão passando.

No entanto, embora a situação fática reflita uma amarga injustiça para os compradores de Rondônia que até o momento perderam R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), a situação nos traz a lembrança do famoso dito popular que “A JUSTIÇA TARDA, MAS NÃO FALHA”, e com esse lema em mente, temos a convicção que será comprovado que o negócio jurídico foi realizado de boa-fé, e que será comprovada a inocência no decorrer da investigação do inquérito policial, confiando que os equívocos perpetrados pela notícia do jornal serão esclarecidos pelo Poder Judiciário

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/18:48:35

