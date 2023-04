Palmeiras reage com gols de cabeça e busca empate contra o Vasco no Maracanã

O Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Vasco, no Maracanã, há pouco, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada pelo auxiliar João Martins nesta ocasião saiu perdendo por 2 a 0, com gols de Pedro Raul e Gabriel Pec, ams buscou o empate. Rafael Navarro e Artur marcaram pelo Alviverde.

Com esse resultado, o Verdão fica com quatro pontos e sobe para a vice-liderança. Enquanto isso, o Cruzmaltino, com a mesma pontuação, vem logo atrás, em terceiro.

O próximo compromisso do Verdão, pelo Brasileiro, é no próximo sábado, quando recebe o Corinthians, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília). Antes, a equipe de Abel Ferreira define a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Tombense, às 20 horas desta quarta-feira, no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia

Já o Vasco terá a semana livre para pensar no Bahia, equipe que enfrenta na terceira rodada do Brasileirão, na segunda-feira, dia 1° de maio, às 20 horas, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Com três minutos, o Palmeiras chegou bem no ataque, Artur mandou o cruzamento direto nas mãos de Léo Jardim. Trabalhando a bola no meio-campo, o duelo seguiu sem muitas chances claras para ambos os lados. Aos 11 minutos, Dudu tocou atrás para Zé Rafael, que tentou de longe e o goleiro vascaíno fez a defesa tranquila. Por volta dos 20 minutos, Pumita cobrou escanteio fechado e Weverton afastou a bola. Depois, Richard Ríos ficou com a sobra de fora da área e arriscou, mas viu o goleiro defender.

Em sua primeira boa chegada, o Vasco abriu o placar. Jair deu início ao contra-ataque, lançou para Alex Teixeira, na esquerda, o camisa 7, invadiu a área, driblou Gómez, cruzou, Murilo deixou passar, e Pedro Raul, logo atrás, cabeceou e colocou o Cruzmaltino em vantagem. Na sequência, o Palmeiras respondeu. Gabriel Menino cobrou falta levantando na área em direção ao gol e quase empatou, se não fosse a defesa de Léo Jardim.

Aos 37, Dudu cruzou bem na área para Navarro, mas o goleiro antecipou e ficou com a bola. O Vasco ampliou no minuto seguinte, Lucas Piton, também pela esquerda, driblou Artur, avançou e cruzou na área. Pedro Raul cabeceou e Weverton salvou. Contudo, a bola sobrou para Gabriel Pec, que balançou a rede. Com 46 minutos no relógio, Menino cruzou na área, Navarro cabeceou para o chão e viu a bola morrer no fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo o Palmeiras pressionou o Vasco. Dudu finalizou de fora da área depois de tentativa de Navarro, e isolou. Pouco depois, Gabriel Menino cobrou falta direto e mandou fora. O empate palmeirense aconteceu aos 17 minutos.

Dudu cruzou na área e Artur, com seus 1,68m de altura, cabeceou e fez seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Navarro ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas perdeu o tempo da bola. Aos 20, Pumita quase fez mais um para o Vasco. O lateral surgiu sozinho na área e finalizou por cima do gol de Weverton. Pouco depois, Artur fez Léo Jardim trabalhar, quando arriscou de fora da área.

Flaco López recebeu cruzamento de Garcia e cabeceou por cima. Aos 29, Dudu desperdiçou a chance de fazer o terceiro. O camisa 7 recuperou a bola no meio-campo, avançou e mandou no canto de Léo Jardim. López tentou no rebote e o goleiro defendeu. Os minutos finais seguiram intensos. Com a entrada de quatro jovens – Fabinho, Endrick, Jhon Jhon e Luís Guilherme -, o Palmeiras ganhou um “gás” e por pouco não empatou.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/08:53:27 com informação do Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...