Corinthians sai na frente, mas toma virada do Goiás na estreia de Cuca

Na estreia de Cuca no comando da equipe, o Corinthians amargou a derrota para o Goiás por 3 a 1, fora de casa, há pouco, no estádio da Serrinha.

Os gols dos mandantes foram marcados por Lucas Halter, Matheus Peixoto e Apodi, enquanto Róger Guedes anotou para o Alvinegro.

Com o resultado, o Timão estacionou nos três pontos e ocupa a 14ª colocação. Em seu próximo compromisso pelo torneio, a equipe enfrenta o Palmeiras, no próximo dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes, o Corinthians foca as suas atenções para a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Remo. No primeiro confronto, a equipe foi derrotada por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, em Pará. Assim, nessa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), tenta reverter a desvantagem com o apoio da torcida, na Neo Química Arena.

Do outro lado, o Goiás volta a campo para enfrentar o Internacional, pela terceira rodada do Brasileiro, no próximo dia 30, às 18h30, no Estádio Beira Rio. Nesse momento, o Esmeraldino ocupa a 10ª colocação, com três pontos.

Aos sete minutos, Vinicius desviou cobrança de escanteio e a bola balançou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Sander bateu falta direito, na tentativa de surpreender Cássio, mas o goleiro fez uma defesa tranquila. Em sua primeira oportunidade clara, o Corinthians abriu o placar. Após tabela, Róger Guedes encheu o pé e marcou um golaço.

Mesmo após o tento, o cenário da partida se manteve, com os mandantes com mais posse de bola e o Timão buscava um contra-ataque. Após levantamento na área, Matheus Peixoto cabeceou para empatar o confronto. Posteriormente, Zé Ricardo arriscou de longe, sem perigo, para fora.

Aos 39 minutos, em outra jogada pelo lado direito, cabeceou sem direção. Na sequência, Róger Guedes chutou de primeira e quase marcou o seu segundo gol. No fim da primeira etapa, o camisa 10 cobrou falta direta, mas não acertou a meta.

A primeira oportunidade clara no segundo tempo foi do Goiás. O meia Vinicius avançou e finalizou para defesa em dois tempos de Cássio. Pouco tempo depois, Matheus Peixoto teve duas oportunidades de marcar, mas cabeceou ambas para fora.

Apenas aos 20 minutos, o Corinthians chegou com perigo. Após tabela com Róger Guedes, Giuliano chutou e o defensor desviou para impedir o tento do meia. Na sequência, Sander recebeu de Vinicius e arrematou, porém, o arqueiro interviu novamente.

Posteriormente, Apodi venceu o defensor e Cássio salvou o Timão. Na sequência, Guedes cortou e acertou a rede pelo lado de fora. Na parte final da partida, Lucas Halter subiu sozinho e completou para o fundo do gol.

Após sofrer o tento, o Corinthians até tentou, mas, assim como durante toda a partida, sofreu para criar oportunidades claras. A oportunidade mais clara foi com Pedro, que finalizou fraco. Os mandantes ainda ampliaram, com uma pintura de Apodi.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/08:50:21 com informação do Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians).

