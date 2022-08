Palmeiras reage e busca empate contra o Flamengo pelo Brasileirão

Em jogo movimentado na tarde deste domingo, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque e ficaram apenas no empate em 1 a 1.

O duelo foi válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem Victor Hugo abriu o placar para os visitantes, mas a equipe de Abel Ferreira reagiu na segunda etapa e empatou o jogo com um belo gol de Raphael.

Com o empate, o Verdão segue tranquilo na liderança, com 49 pontos, mas vê a vantagem cair para oito sobre o novo vice-líder, que agora é o Fluminense. Já o Flamengo continua a nove de distância, agora na terceira colocação com 40 pontos.

O Palmeiras tem a semana livre mais uma vez e volta a campo apenas no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Fluminense no Maracanã. Já o Flamengo tem compromisso pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo pelo jogo de ida da semifinal da competição.

O Palmeiras começou o jogo dominando as ações e encontrando espaços entre o meio e a defesa adversária. Contudo, o Alviverde não conseguiu transformar o volume ofensivo em boas oportunidades. Do outro lado, o Flamengo tentava equilibrar o jogo aos poucos e teve uma primeira finalização aos 15 minutos, quando Victor Hugo tentou o chute de fora, e Weverton fez defesa segura.

Logo depois, aos 17, os cariocas chegaram com perigo de novo, quando Lázaro desviou a cobrança de falta de Marinho e obrigou Weverton a fazer nova defesa. Na sequência, o goleiro sofreu contato de Pablo na reposição de bola e precisou de atendimento médico.

O Palmeiras tentou a resposta aos 22 minutos, quando Scarpa fez boa jogada individual pela direita, mas pegou mal ao finalizar e mandou longe do gol. Apesar da posse de bola, o Verdão viu o adversário criar mais perigo e abrir o placar aos 28 minutos. Ayrton Lucas superou Marcos Rocha e cruzou na medida para Victor Hugo, que cabeceou no cantinho para colocar o Flamengo em vantagem.

Em desvantagem no placar, o Palmeiras tentou o empate aos 37, em finalização de fora da área de Danilo, mas a bola desviou na zaga e saiu. Depois disso, as chances diminuíram com a forte marcação flamenguista, que conseguiu segurar a vantagem até o fim da primeira etapa.

Na segunda etapa, Abel Ferreira não fez substituições, mas o Palmeiras voltou com mudanças táticas. Em ritmo intenso, o Verdão chegou com perigo aos três minutos, quando Veiga colocou o goleiro Santos para trabalhar. No contra-ataque, o Flamengo respondeu com Lázaro, que fintou Gómez dentro da área e finalizou para a defesa de Weverton aos sete minutos.

Outra chance rubro-negra aconteceu aos 11, quando Ayrton Lucas apareceu com perigo e finalizou para nova defesa segura do goleiro palmeirense. Logo na sequência, após ligação direta ao ataque, Rony quase aproveitou o vacilo da defesa do Flamengo para empatar o jogo, mas Santos salvou os cariocas.

O Palmeiras cresceu no jogo e chegou a balançar a rede aos 15 minutos, com Raphael Veiga, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. A equipe não se abateu com o lance anulado e chegou ao empate justamente com o camisa 23, que recebeu na entrada da área e finalizou com categoria para marcar um belo gol aos 20 minutos.

Depois do empate palmeirense, Dorival Júnior colocou titulares como Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vidal em campo, fortalecendo a equipe carioca. O duelo ficou amarrado, com muitas disputas dos dois lados. O Palmeiras ainda teve uma última boa chance com Piquerez, já nos acréscimos, mas a finalização de fora da área do lateral uruguaio foi para fora. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Cesar Greco/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 22/08/2022/

