Cuiabá empata com Atlético-GO fora de casa pelo Brasileirão e fica fora da zona de rebaixamento

O Cuiabá acaba de empatar, em 1 a 1, com o Atlético-GO, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia.

O resultado deixa o Dourado com 24 pontos, na 16ª colocação ( o Avaí é o primeiro na zona de rebaixamento com 23 pontos). O time goiano, com o empate, é o 18º com 22 pontos.

O Atlético saiu na frente com o centroavante Diego Churin, aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu passe de Marlon Freitas, cabeceando para o gol e abrindo o placar. O time ficou em desvantagem, nos 44 minutos, com a expulsão de Gazal que fez falta em Valdivia, levou segundo amarelo e foi expulso O Cuiabá quase empatou aos 48 minutos. Rafael Gava criou boa jogada e a zaga evitou o gol.

No segundo tempo, aproveitando a vantagem de estar com um a mais, o Cuiabá aumentou a pressão. Aos 11 minutos, o zagueiro Marlon tentou finalizar com o cabeceio perigoso e acabou defendido pelo goleiro Renan. O Dourado seguiu criando mais jogadas perigosas e o gol saiu aos 35 minutos. Rodriguinho escorou, de cabeça, a bola que veio de escanteio e balançou as redes: 1 a 1.

Nos acréscimos, quase que o Cuiabá vira o jogo. André Luís, aos 49 minutos, mandou a bola na trave.

O Cuiabá volta a campo dia 28, às 18 horas, na Arena, contra o Santos.

Ainda na rodada de hoje, o Fluminense venceu o Coritiba, o Palmeiras empatou com o Flamengo em 1 a 1.

