Palmeiras vence Botafogo de virada e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

O Palmeiras segue embalado na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Verdão visitou o Botafogo no Nilton Santos e venceu de virada por 3 a 1. Os cariocas saíram na frente com Tiquinho Soares, mas a equipe alviverde buscou o resultado com Gustavo Scarpa, Mayke e Dudu.

Com a vitória, o Palmeiras chega a 63 pontos e abre dez de vantagem sobre o vice-líder Internacional. Esta é a maior distância que a equipe de Abel Ferreira abriu desde que assumiu a liderança do Brasileirão, há 20 rodadas. Já o Botafogo estaciona com 37 pontos na 10ª colocação.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira. Às 19 horas (de Brasília), o Palmeiras recebe o Coritiba, no Allianz Parque. No mesmo horário, a equipe carioca visita o Avaí, na Ressacada.

O jogo – A partida começou equilibrada no Nilton Santos, e a primeira grande oportunidade do Palmeiras veio apenas aos nove minutos. Em cobrança de falta na entrada da área, Gustavo Scarpa bateu a meia altura, e Gatito Fernández fez boa defesa para salvar o Botafogo. Outra boa chance veio aos quinze minutos, quando Zé Rafael chutou rasteiro de fora da área e carimbou a trave.

Enquanto o Palmeiras ficou no “quase”, apesar de dominar a partida, o Botafogo conseguiu abrir o placar logo na sua primeira chegada de perigo. Aos 19 minutos, depois de boa jogada individual de Saravia, Tiquinho Soares finalizou de fora da área para anotar um belo gol e colocar os cariocas na frente.

A vantagem botafoguense, contudo, durou pouco. Aos 23 minutos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi até a cabine do VAR e assinalou pênalti após ver toque de mão de Gabriel Pires dentro da área. Na cobrança, Gustavo Scarpa deslocou Gatito Fernández e igualou o placar.

Embalado pelo gol de empate, o Palmeiras manteve-se no campo ofensivo e chegou à virada aos 35 minutos. Depois de linda jogada pelo lado esquerdo, Piquerez cruzou rasteiro, e Mayke apareceu nas costas da zaga botafoguense para completar e empurrar para a rede.

Em vantagem no placar, o Palmeiras voltou para o segundo tempo determinado a definir a vitória. Assim, se instalou no campo de ataque nos minutos iniciais e ampliou o placar aos 14 minutos. Em jogada coletiva, Rony tocou para Danilo, que protegeu e escorou para Dudu entrar de frente para o gol e finalizar, anotando o terceiro do Palmeiras no jogo.

A vantagem no placar era confortável, mas o jogo passou a ficar perigoso depois que Zé Rafael foi expulso, aos 23 minutos, depois de levar o segundo cartão amarelo. A partir disso, o duelo ficou um pouco mais aberto, mas Abel Ferreira não demorou para reorganizar a sua equipe com substituições para reforçar o sistema defensivo.

Com isso, o Botafogo até passou a ter mais a bola, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em boas oportunidades. Enquanto isso, o Verdão estava a espera de um contra-ataque para matar de vez o confronto. Os palmeirenses ainda tiveram uma última boa chance aos 46, quando Navarro recebeu de Vanderlan, mas foi bloqueado na finalização.

