Neymar volta ao Santos e deixa o 3º maior salário do futebol; veja os 10 jogadores mais bem pagos em 2024

Neymar — Foto: Reuters

O brasileiro recebeu US$ 110 milhões no ano passado, sendo US$ 80 milhões do contrato com o Al-Hilal e US$ 30 milhões fora de campo. A estimativa é da revista Forbes.

A volta de Neymar ao Santos, anunciada nesta terça-feira (28), encerra uma temporada em que o jogador de futebol ganhou US$ 80 milhões (cerca de R$ 474 milhões) em 2024. Esse valor foi recebido enquanto ele jogava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Neymar esteve no Al-Hilal por um ano e cinco meses, mas passou a maior parte do tempo lesionado. Ele participou de sete jogos e marcou um gol.

Para contratar Neymar por um período de dois anos, o Al-Hilal pagou 90 milhões de euros (R$ 555 milhões) ao Paris Saint-Germain. O contrato também previa um salário de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) durante todo o período.

Para rescindir o contrato e ser liberado do clube saudita, Neymar abriu mão de parte dos cerca de 62 milhões de euros (US$ 65 milhões ou R$ 381 milhões).

Além do salário, Neymar faturou outros US$ 30 milhões (R$ 178 milhões) fora dos campos em 2024, totalizando US$ 110 milhões (R$ 651 milhões), segundo estimativas da revista Forbes, que o colocou em um ranking anual dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo.

Apesar do valor expressivo, Neymar é apenas o terceiro da lista. Quem lidera o ranking é Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, que recebeu, dentro e fora dos campos, US$ 285 milhões (R$ 1,7 bilhão) em 2024. Esse foi o segundo ano consecutivo em que o português ficou na primeira colocação, com os maiores valores recebidos.

Na última década, essa foi a sexta vez em que Cristiano ocupou a liderança do ranking. O montante pago ao jogador em 2024, inclusive, representa um recorde no futebol, segundo o levantamento da Forbes.

Na segunda posição está Lionel Messi. O craque argentino, que joga pelo Inter Miami, recebeu US$ 135 milhões (R$ 800 milhões) ao todo no ano passado.

Veja abaixo a remuneração dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo em 2024:

1️⃣ Cristiano Ronaldo: US$ 285 milhões

Idade: 39

Clube: Al Nassr

Nacionalidade: Portugal

Em campo: US$ 220 milhões

Fora de campo: US$ 65 milhões

2️⃣ Lionel Messi: US$ 135 milhões

Idade: 37

Clube: Inter Miami

Nacionalidade: Argentina

Em campo: US$ 60 milhões

Fora de campo: US$ 75 milhões

3️⃣ Neymar: US$ 110 milhões

Idade: 32

Clube: Al Hilal

Nacionalidade: Brasil

Em campo: US$ 80 milhões

Fora de campo: US$ 30 milhões

4️⃣ Karim Benzema: US$ 104 milhões

Idade: 36

Clube: Al Ittihad

Nacionalidade: França

Em campo: US$ 100 milhões

Fora de campo: US$ 4 milhões

5️⃣ Kylian Mbappé: US$ 90 milhões

Idade: 25

Clube: Real Madrid

Nacionalidade: França

Em campo: US$ 70 milhões

Fora de campo: US$ 20 milhões

6️⃣ Erling Haaland: US$ 60 milhões

Idade: 24

Clube: Manchester City

Nacionalidade: Noruega

Em campo: US$ 46 milhões

Fora de campo: US$ 14 milhões

7️⃣ Vinicius Jr.: US$ 55 milhões

Idade: 24

Clube: Real Madrid

Nacionalidade: Brasil

Em campo: US$ 40 milhões

Fora de campo: US$ 15 milhões

8️⃣ Mohamed Salah: US$ 53 milhões

Idade: 32

Clube: Liverpool

Nacionalidade: Egito

Em campo: US$ 35 milhões

Fora de campo: US$ 18 milhões

9️⃣ Sadio Mané: US$ 52 milhões

Idade: 32

Clube: Al Nassr

Nacionalidade: Senegal

Em campo: US$ 48 milhões

Fora de campo: US$ 4 milhões

🔟 Kevin De Bruyne: US$ 39 milhões

Idade: 33

Clube: Manchester City

Nacionalidade: Bélgica

Em campo: US$ 35 milhões

Fora de campo: US$ 4 milhões

Fonte: Bruna Miato, g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/14:43:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...