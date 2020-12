Pandemia impõe restrição na diplomação dos eleitos em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No convite aos eleitos a juíza menciona que para evitar propagação do COVID-19 , será adotados protocolo de segurança à saúde dos presentes através de medidas de distanciamento e controle na entrada, sendo permitido para cada eleito dois convidados.”A situação impunha o cuidado em evitar a ocorrência de aglomerações e reunião de pessoas em espaço confinado que possam contribuir para a transmissão da doença”.

As diplomações dos candidato eleitos em Novo Progresso, o prefeito Gelson Dill (MDB) e do vice-prefeito Marconi da Unika (PATRIOTA), e dos 11 vereadores a juíza Luana da Silva Hurtado Toigo da 91ª Zona Eleitoral, marcou para dia 16 a diplomação dos eleitos, os suplentes não consta na lista.

De acordo com o calendário eleitoral, a diplomação dos eleitos nas eleições de 2020 devem ocorrer até o dia 18 de dezembro, com a definição das datas e regras para andamento da solenidade ficando a critério de cada um dos juízes eleitorais.

